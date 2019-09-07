2019-09-07T15:59:41+03:00
Происшествия

Двое детей и четверо взрослых пострадали в тройном ДТП в Саратове

Одного ребенка госпитализировали
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова сегодня, 7 сентября, случилось тройное ДТП — столкнулись Kia, Renault и Volkswagen.

Как сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент, авария произошла на перекрестке Соколовой и Рахова.

В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Одну из несовершеннолетних — 14-летнюю пассажирку Kia — госпитализировали. Остальным помощь оказали на месте, от поездки в больницу они отказались.

На месте работали сотрудники городской и областной служб спасения, «скорая» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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