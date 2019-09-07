2019-09-07T09:02:32+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионер заподозрил знакомого Александра в краже годичной давности

По подозрению в похищении 70 тыс. рублей задержали 27-летнего парня
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 6 сентября 2019 года, раскрыла кражу 70 тыс. рублей у пенсионера.

- В отдел с заявлением 20 августа обратился 80-летний мужчина и рассказал, что в период с 27 августа по 5 сентября 2018 года знакомый по имени Александр украл из его квартиры 70 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила уголовное дело и доставила в отдел 27-летнего безработного парня, ранее отбывавшего срок за разбой.

Мужчина не смог отдать похищенные деньги, так как все их потратил. Его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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