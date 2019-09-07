Водитель на саратовской трассе насмерть сбил пешехода и сбежал

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-07T08:52:01+03:00

Погибший мужчина был без световозвращающих элементов

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В Пугачевском районе Саратовской области сегодня ночью, 7 сентября, водитель насмерть сбил пешехода.

- Авария произошла около 03:30 на 210-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Неустановленный водитель на неизвестной машине наехал на 56-летнего мужчину и сбежал с места ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Отмечается, что пешеход был без световозвращающих элементов и скончался.

Теперь правоохранители разыскивают сбежавшего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU