Радаев поручил найти вариант парковки на Привокзальной площади в течении недели

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-06T16:50:32+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на Привокзальной площади и обсудил с руководство ПривЖД вопросы благоустройства.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, одним из основных вопросов была организация парковочных мест.

Сейчас рядом с вокзалом имеется нерегулируемая стоянка. Один из вариантов обустройства парковки — передача этого участка железной дороге. Другой вариант — создание парковки на месте общежития и комбината питания ПривЖД. Уже принято решение передать эти объекты в собственность города.

Валерий Радаев поручил проработать варианты создания парковки в течении недели.

- Если у нас будет современный вокзал, но к нему будет трудно подъехать, припарковаться, то, что это за современные условия. Нам нужно сейчас совместно с проектом реконструкции вокзала обустроить и прилегающую территорию. Для этого использовать все возможности, в том числе для создания парковки на 200 машин. Все эти вопросы должны решить в комплексе. Возможности для этого есть, — заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU