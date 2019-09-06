В лагерях Саратовской области отдохнули свыше 58 тыс. детей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-06T15:41:41+03:00

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В Саратовской области в летний сезон работали 916 организаций отдыха, в которых отдохнули свыше 58 тыс.ребят.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, количество составило 97,4% от запланированного, в связи с переносом открытия первой смены в загородных лагерях г. Саратова, Татищевского, Базарнокарабулакского, Петровского районов ,расположенных в природных очагах мышиной лихорадки.

Выраженно оздоровление наблюдалось у 92,5% детей.

ИСТОЧНИК KP.RU