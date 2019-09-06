2019-09-06T12:26:19+03:00
Общество

Саратовцев ожидают теплые выходные

Настроение горожан не омрачат дожди
Дарья Вострикова
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В выходные, а также в начале следующей недели, по 11 сентября включительно, Саратовскую область ожидает теплая погода.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик первой категории Саратовского Гидрометцентра Лариса Васильева, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

На улице будет облачно, но осадков не будет за исключением понедельника — 9 сентября непогода настигнет северную часть области.

Отметим, что столбик термометра поднимется до 20-25 градусов, в Саратове — до 23-25 градусов.

Такая температура совпадает с многолетней климатической нормой, а показатели следующей недели даже чуть превышают ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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