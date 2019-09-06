2019-09-06T11:41:02+03:00
Происшествия

Парня из Вольска отправили в колонию за пьяную езду

Он не раз попадался на этом преступлении
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 25-летнего жителя Вольска виновным в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 14 мая 2019 года пьяного парня за рулем автомобиля остановили на одной из улиц города.

Его обязали провести полгода в колонии-поселении и запретили три года приближаться к машинам.

Мужчина подал апелляцию, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24