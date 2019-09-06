Парня из Вольска отправили в колонию за пьяную езду

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-06T11:41:02+03:00

Он не раз попадался на этом преступлении

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Суд признал 25-летнего жителя Вольска виновным в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 14 мая 2019 года пьяного парня за рулем автомобиля остановили на одной из улиц города.

Его обязали провести полгода в колонии-поселении и запретили три года приближаться к машинам.

Мужчина подал апелляцию, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU