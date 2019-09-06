2019-09-06T08:54:27+03:00
Происшествия

Мошенницы в Марксе брали в долг у пенсионеров и скрывались

Полиция ищет жертв преступления [видео]
Екатерина Семенова
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В Марксе задержаны подозреваемые в мошенничестве.

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В Марксе Саратовской области полиция задержала двух женщин по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, аферистки были задержаны 27 августа.

По версии следствия, гражданки приходили «в гости» к пожилым людям, представлялись новыми соседями и просили взаймы. При этом мошенницы ухитрялись войти в доверие к потерпевшим. С полученными деньгами женщины скрывались.

- Если вы пострадали от действий данных лиц, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 (с мобильного 102), — заявили в ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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