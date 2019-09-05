В ближайший год проезд на автобусах в Саратовской области не подорожает
Сегодня, 5 сентября, в Саратовской областной думе прошло совещание о вопросе регулирования тарифов для перевозчиков и повышения стоимости проезда на автобусах.
По словам депутата Леонида Писного, в 2017 году стало можно устанавливать любые тарифы на перевозки. Он напомнил, что ранее система регулировалась.
Депутат Писной отметил, что в СМИ появилась информация о повышении цен на проезд на 30%, что вызывает «напряг в обществе».
Политик призвал не создавать конфликты на ровном месте.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко отметил, что объективных причин для роста тарифов нет и поднимать цены никто не собирается.
Этот факт попросил зафиксировать депутат Леонид Писной.
ИСТОЧНИК KP.RU