В ближайший год проезд на автобусах в Саратовской области не подорожает

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-05T16:33:51+03:00

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Сегодня, 5 сентября, в Саратовской областной думе прошло совещание о вопросе регулирования тарифов для перевозчиков и повышения стоимости проезда на автобусах.

По словам депутата Леонида Писного, в 2017 году стало можно устанавливать любые тарифы на перевозки. Он напомнил, что ранее система регулировалась.

Депутат Писной отметил, что в СМИ появилась информация о повышении цен на проезд на 30%, что вызывает «напряг в обществе».

Политик призвал не создавать конфликты на ровном месте.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко отметил, что объективных причин для роста тарифов нет и поднимать цены никто не собирается.

Этот факт попросил зафиксировать депутат Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU