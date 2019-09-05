В саду «Липки» прошел вечер современника большой эпохи

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-05T14:09:21+03:00

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В читальном зале сада «Липки» прошел литературный вечер «Современник большой эпохи».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, вечер открыла Марина Зотова стихотворением Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», которое он посвятил своему другу, военному корреспонденту Алексею Суркову.

Гости мероприятия узнали о творческом пути поэта, времени, в котором он жил, а также прочли его любимые стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU