В саду «Липки» прошел вечер современника большой эпохи
Обсуждали Алексея Суркова
Изменить размер текста:
В читальном зале сада «Липки» прошел литературный вечер «Современник большой эпохи».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, вечер открыла Марина Зотова стихотворением Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», которое он посвятил своему другу, военному корреспонденту Алексею Суркову.
Гости мероприятия узнали о творческом пути поэта, времени, в котором он жил, а также прочли его любимые стихи.
ИСТОЧНИК KP.RU