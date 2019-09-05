В Саратовской области 64 жителя проголосовали досрочно на довыборах 8 сентября

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-05T14:06:09+03:00

Всего в области 160 тыс. избирателей, которые могут отдать свой голос

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В Саратовском областном избиркоме 5 сентября состоялось обсуждение предстоящих довыборов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они пройдут в единый день голосования 8 сентября.

В Заводском районе Саратова будут довыборы депутата облдумы по округу №2, в гордуму — по округу №10, а также довыборы депутатов органов местного самоуправления в муниципальных районах области.

На довыборах в облдуму подали списки пять партий и три кандидатуры самовыдвиженцев. Допущено семь кандидатов.

Как сообщил руководитель облизбиркома Владимир Писарюк, в гордуму подали заявки четверо самовыдвиженцев, а также от партий поступило семь кандидатов. В результате на сегодняшний день допущены и зарегистрированы как кандидаты пять человек.

На выборах в районах подали документы 190 кандидатов, из которых 62 самовыдвиженца. Зарегистрированы 170 человек.

По словам Писарюка, все недопущенные участники либо не сдали необходимые документы, либо был серьезный брак в подписях, либо заявили самоотвод.

Всего, по словам Писарюка, из 1 843 избирательных участков будут задействованы 117, из них 41 на довыборах в облдуму, 24 — на выборах в гордуму.

Из более чем 160 тыс. избирателей в Саратовской области, которые имеют право голосовать на различных выборах 8 сентября, только 64 человека проголосовали досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU