В Саратовской области 64 жителя проголосовали досрочно на довыборах 8 сентября
В Саратовском областном избиркоме 5 сентября состоялось обсуждение предстоящих довыборов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они пройдут в единый день голосования 8 сентября.
В Заводском районе Саратова будут довыборы депутата облдумы по округу №2, в гордуму — по округу №10, а также довыборы депутатов органов местного самоуправления в муниципальных районах области.
На довыборах в облдуму подали списки пять партий и три кандидатуры самовыдвиженцев. Допущено семь кандидатов.
Как сообщил руководитель облизбиркома Владимир Писарюк, в гордуму подали заявки четверо самовыдвиженцев, а также от партий поступило семь кандидатов. В результате на сегодняшний день допущены и зарегистрированы как кандидаты пять человек.
На выборах в районах подали документы 190 кандидатов, из которых 62 самовыдвиженца. Зарегистрированы 170 человек.
По словам Писарюка, все недопущенные участники либо не сдали необходимые документы, либо был серьезный брак в подписях, либо заявили самоотвод.
Всего, по словам Писарюка, из 1 843 избирательных участков будут задействованы 117, из них 41 на довыборах в облдуму, 24 — на выборах в гордуму.
Из более чем 160 тыс. избирателей в Саратовской области, которые имеют право голосовать на различных выборах 8 сентября, только 64 человека проголосовали досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU