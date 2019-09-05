Житель Краснопартизанского района наловил карасей на 14 тыс. рублей
Его осудили за 29 пойманных рыб
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В Краснопартизанском районе Саратовской области мужчина наловил 29 карасей и пошел под суд.
- Местного жителя осудили за незаконный вылов. Он причинил рыбным запасам Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна ущерб на 14 тыс. рублей и должен был его возместить. Однако добровольно этого не делал, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Тогда надзорное ведомство обратилось с иском в суд, который удовлетворил эти требования.
ИСТОЧНИК KP.RU