Под Саратовом мужчина «отсидел» 15 лет, вышел и убил в баре незнакомца

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-05T13:23:10+03:00

Ему не смягчили приговор за это преступление

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В Саратовской области рецидивист не смог смягчить срок за убийство.

- Мужчина «отсидел» более 15 лет, в том числе за аналогичное преступление, вышел в 2015 году и через четыре месяца, вечером 19 ноября, в одном из баров Аркадака поссорился с 40-летним незнакомцем. Злоумышленник предложил ему выйти на улицу и поговорить. Там он ранил его два раза ножом в грудь, из-за чего тот умер, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Его осудили 12 мая 2016 года на 14 лет колонии строгого режима.

Однако мужчина подал апелляцию, доказывая, что невиновен, а следствие было проведено с нарушениями.

Проверка же показала, что наказание назначено верно, нарушений уголовно-процессуального законодательства не было. Пересматривать приговор не стали, оставив срок таким же.

ИСТОЧНИК KP.RU