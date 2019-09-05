2019-09-05T13:14:01+03:00
Общество

Бизнесмен пожаловался на реконструкцию проспекта Кирова

Ему пришлось закрыть несколько заведений
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 сентября, общественники провели рейд по проспекту Кирова, реконструкция которого сейчас идет в полном разгаре.

На участке от Радищева до Горького делегация пообщалась с предпринимателем Андреем Табояковым.

По словам бизнесмена, из-за работ ему пришлось закрыть несколько своих заведений, однако налоги никто не отменял.

Он возмущен тем, что горожанам приходится ходить по разобранной плитке и балансировать между вырытых ям. Поэтому клиенты не могут спокойно попасть в магазины и кафе, а предприниматели несут убытки.

Председатель общественной палаты Александр Занорин не согласился с его позицией. По его мнению, нужно подходить к этому вопросу конструктивно.

Общественник считает, что работа влечет за собой определенные неудобства для жителей, которые нужно пережить. Ведь в итоге получится обновленная центральная улица, которая будет радовать саратовцев долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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