2019-09-05T11:49:24+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении ВАЗ-2111 и Chevrolet Lacetti в Саратове

Женщина была госпитализирована, мужчина отказался
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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На Астраханской столкнулись ВАЗ-2111 и Chevrolet Lacetti.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении с улицей Новоузенская.

По предварительной версии, женщина на иномарке выехала на перекресток на красный свет. Автомобиль Chevrolet врезался в ВАЗ, а потом обе машины протаранили дорожное ограждение.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Пострадали оба водителя. Женщина была доставлена в городскую клиническую больницу, она находится в состоянии средней тяжести. Мужчина, управлявший ВАЗом, от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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