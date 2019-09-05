Два человека пострадали в столкновении ВАЗ-2111 и Chevrolet Lacetti в Саратове
Женщина была госпитализирована, мужчина отказался
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
На Астраханской столкнулись ВАЗ-2111 и Chevrolet Lacetti.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении с улицей Новоузенская.
По предварительной версии, женщина на иномарке выехала на перекресток на красный свет. Автомобиль Chevrolet врезался в ВАЗ, а потом обе машины протаранили дорожное ограждение.
Фото Саратовской областной службы спасения
Пострадали оба водителя. Женщина была доставлена в городскую клиническую больницу, она находится в состоянии средней тяжести. Мужчина, управлявший ВАЗом, от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU