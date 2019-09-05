Авторы лучших предложений по благоустройству Саратова получат 100 тыс. рублей
Уже поступило восемь заявок
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В Саратове продолжается прием заявок на конкурс по благоустройству «Изменим город вместе!».
Как сообщил в своем Instagram глава Саратова Михаил Исаев, уже поступило восемь предложений. По четыре на площадь имени Кирова и реконструкцию новой набережной.
Прием заявок завершится 20 октября, а итоги подведут 10 ноября. Авторы лучших работ получат премии по 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU