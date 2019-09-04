Под Калининском ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного рабочего
Сегодня, 4 сентября, в Калининском районе на трассе «Курск — Саратов» 35-летний водитель ВАЗ-2112 сбил двух рабочих, которые ремонтировали трассу.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 26-летний мужчина погиб, второй человек пострадал.
Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали его в крайне тяжелом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его будут оперировать нейрохирурги из областного центра.
После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали дорожные инспекторы.
По предварительным данным, гражданин был пьян.
На месте работают дорожные инспекторы, врачи скорой помощи, обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU