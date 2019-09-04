2019-09-04T19:39:57+03:00
Происшествия

Под Калининском ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного рабочего

Еще один мужчина пострадал
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 сентября, в Калининском районе на трассе «КурскСаратов» 35-летний водитель ВАЗ-2112 сбил двух рабочих, которые ремонтировали трассу.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 26-летний мужчина погиб, второй человек пострадал.

Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали его в крайне тяжелом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его будут оперировать нейрохирурги из областного центра.

После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали дорожные инспекторы.

По предварительным данным, гражданин был пьян.

На месте работают дорожные инспекторы, врачи скорой помощи, обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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