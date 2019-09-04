Одна из двух башен после Чемпионата мира останется в области

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-04T16:41:28+03:00

Сооружение на Театральной площади будет готово к 7 сентября

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 сентября, на Театральной площади прошел пресс-тур по сооружениям, подготовленным к Чемпионату Мира по пожарно-спасательному спорту.

Евгений Постанов замначальника ХДУ ФПС России по Саратовской области рассказал, что из-за большого количества участников соревнования разнесены на две точки.

- До начала ЧМ осталось три дня, здесь, на Театральной площади собирают комплекс для соревнований самых юных спортсменов - 11 сентября, а финальные забеги у них пройдут на «Локомотиве». В центре города будут соревноваться в подъеме по учебной башне. Ввиду участия в соревнованиях свыше 20 стран решили проводить состязания на двух точках – «Локомотив» для взрослых и здесь, на Театральной, для детей, - отметил Постанов.

Также выступил Алексей Лебеденко, представитель организации которая занималась установкой оборудования, рассказал о постройках.

- Наша компания построила более 20 башен, это пятая башня для Саратова. В высоту она составит 14,5 м. Также тут есть подиум, он мягче асфальта, легче бежать. Сдаем все объекты седьмого сентября вечером, - рассказал он.

Постройка таких башен занимает обычно 4-5 дней.

Подрядчик уже работал на подобных соревнованиях в ПФО 2014 года, а также на Чемпионате России в 2016 году в Саратове.

Как рассказали организаторы, одна из башен останется в области, другую увезут.

ИСТОЧНИК KP.RU