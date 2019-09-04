В Энгельсе рецидивист украл из офиса ноутбук и 40 телефонов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-04T13:22:19+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из офиса на улице Тельмана.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 сентября ночью кто-то отжал пластиковую дверь, проник внутрь и забрал сейф, в котором лежал ноутбук и 40 телефонов.

Сумма ущерба превысила 140 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное, а на самого мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU