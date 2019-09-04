В Энгельсе рецидивист украл из офиса ноутбук и 40 телефонов
Его задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из офиса на улице Тельмана.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 сентября ночью кто-то отжал пластиковую дверь, проник внутрь и забрал сейф, в котором лежал ноутбук и 40 телефонов.
Сумма ущерба превысила 140 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное, а на самого мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU