На саратовском вокзале умерла пенсионерка

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-03T14:34:12+03:00

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На железнодорожном вокзале Саратова умерла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном СУ СКР на транспорте, погибшей было 70 лет.

По данному факту начата проверка. По предварительной версии, около трех часов ночи в здании вокзала на станции Саратов-1 нашли тело. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU