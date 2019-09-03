На саратовском вокзале умерла пенсионерка
Началась проверка
Фото соцсетей
Изменить размер текста:
На железнодорожном вокзале Саратова умерла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном СУ СКР на транспорте, погибшей было 70 лет.
По данному факту начата проверка. По предварительной версии, около трех часов ночи в здании вокзала на станции Саратов-1 нашли тело. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU