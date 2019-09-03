Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака
Суд признал 37-летнего жителя Базарного Карабулака виновным в грабеже и незаконном приобретении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 мая мужчина пил с 32-летним жителем села Славянка, после чего отобрал у него телефон и убежал.
Он же 29 мая, около 8:20, сел в засаду в лесопосадках на Кленовой улице и выбирал себе жертву. Он заметил 61-летнюю прохожую с семилетней внучкой, надел маску и набросился на нее. Плач ребенка и преклонный возраст женщины его не остановили.
Также 4 июня гражданин был замечен с марихуаной.
Несмотря на отрицание своей вины, мужчине дали четыре года исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU