Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-03T11:33:38+03:00

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Суд признал 37-летнего жителя Базарного Карабулака виновным в грабеже и незаконном приобретении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 мая мужчина пил с 32-летним жителем села Славянка, после чего отобрал у него телефон и убежал.

Он же 29 мая, около 8:20, сел в засаду в лесопосадках на Кленовой улице и выбирал себе жертву. Он заметил 61-летнюю прохожую с семилетней внучкой, надел маску и набросился на нее. Плач ребенка и преклонный возраст женщины его не остановили.

Также 4 июня гражданин был замечен с марихуаной.

Несмотря на отрицание своей вины, мужчине дали четыре года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU