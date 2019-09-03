Под Саратовом электромонтер снимал гирлянду со здания и получил множество травм

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-03T09:40:38+03:00

Мастера, который допустил его к работе, будут судить

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мастера одной из фирм райцентра. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

- Мужчина поручил 55-летнему электромонтеру, работающему в этой же организации, демонтировать со здания гирлянду. При этом работник не прошел требований охраны труда, не был обучен безопасной работе на высоте и стажировки, а ответственный не проследил за этим, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Днем 14 декабря 2018 года электромонтер на приставной лестнице залез на 2,5 метра. В один момент на потерпевшего упал снег и наледь, и он свалился с высоты.

Мужчина получил различные травмы тела, черепно-мозговую и другие, что причинило тяжкий вред здоровью.

Во время следствия мастер фирмы признал свою вину и полностью возместил моральный и материальный вред потерпевшему.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU