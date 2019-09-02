Торговцев алкоголем на День знаний в Саратове могут оштрафовать на 300 тыс.
Полиция провела рейд
Фото УМВД по Саратову
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В День знаний сотрудники полиции Саратова провели рейд по местам торговли алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, такие проверки традиционно проходят в даты, когда розничная продажа спиртных напитков запрещена.
Два факта было выявлено в Ленинском районе. Составлены административные протоколы, алкоголь изъят. Теперь юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU