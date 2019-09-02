Радаев призвал первокурсников брать пример с Гагарина

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-02T19:23:10+03:00

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Сегодня, 2 сентября, на Театральной площади в Саратове проходит областной праздник первокурсников «Поехали!».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», до начала выступлений по улицам города прошел парад студентов. Для собравшейся на Театральной молодежи будут исполнять свои композиции приглашенные артисты: группы RASA и HammAli & Navai, а также творческие коллективы учебных заведений города.

Ваоерий Радаев призвал брать пример с Гагарина и напомнил про новый аэропортФото: Ольга Симонова

- Вчера вы были выпускниками, а сегодня уже студенты. Мы снова на площади Саратова. Знаменитое Гагаринское "Поехали!" для вас будет звучать с особым чувством, чувством гордости. Вы начинаете учиться в год, когда заработал аэропорт "Гагарин", и это новый старт для области. Будьте как Гагарин, первыми во всем! Ставьте цели и идите к ним, мы верим в вас, — сказал в приветственном слове губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

После этого студенты произнесли клятву.

Стоит отметить, что в этом году праздник «Поехали!» собрал более 10 тыс. студентов — СГУ, СГМУ, СГЮА, СГТУ и других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729635" frameborder="0"></iframe> Радаев на празднике первокурсников "Поехали!".

ИСТОЧНИК KP.RU