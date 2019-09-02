Начальник управления ФСБ ждет саратовцев на личном приеме

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-02T16:58:06+03:00

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В Саратове 23 сентября пройдет личный прием начальника Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Вадима Митрейкина.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе ведомства.

Всем желающим следует записаться до 21 сентября по телефону: (8452)39-16-05. На прием с собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, и прийти на улицу Челюскинцев, 114 — в приемную Президента Российской Федерации в Саратовской области.

Прием начнется в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU