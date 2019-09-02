2019-09-02T10:13:12+03:00
Общество

При несчастном случае погиб бывший Приволжский транспортный прокурор Александр Чугунов

Он скоропостижно скончался на 95-м году жизни
Екатерина Семенова
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Александр ЧугуновАлександр Чугунов
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Скончался заслуженный юрист РСФСР, почетный работник прокуратуры России Александр Чугунов, посвятивший свою жизнь работе в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, Александр Павлович скоропостижно скончался 1 сентября в результате несчастного случая на 95-м году жизни.

Александр Чугунов родился 10 ноября 1924 года в селе Широкий Уступ Калининского района, участвовал в Великой Отечественной войне, награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Красной звезды.

Работал заместителем прокурора Саратовской области, а впоследствии — Приволжским транспортным прокурором. Получил звание государственного советника юстиции 3-го класса.

После выхода на пенсию в 1990 году стал преподавать в Саратовской государственной академии права, был доцентом кафедры прокурорского надзора и криминологии.

- Прокуратура области выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Павловича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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