В Ртищеве сельский парень оставил горожанина без велосипеда

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-02T09:34:48+03:00

На него завели уголовное дело

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В Ртищево в ночь с 21 на 22 августа кто-то оставил местного 42-летнего жителя без черного велосипеда марки Vortex.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, двухколесный транспорт последний раз видели у дома №46 по Железнодорожной улице.

В последний день лета предполагаемого преступника задержали, им оказался 14-летний житель поселка Правда, который еще ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

Парень во всем признался, велосипед нашли у него дома. Теперь юноша сидит под подпиской о невыезде и ждет решения дела.

ИСТОЧНИК KP.RU