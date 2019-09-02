В Ртищеве сельский парень оставил горожанина без велосипеда
На него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
В Ртищево в ночь с 21 на 22 августа кто-то оставил местного 42-летнего жителя без черного велосипеда марки Vortex.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, двухколесный транспорт последний раз видели у дома №46 по Железнодорожной улице.
В последний день лета предполагаемого преступника задержали, им оказался 14-летний житель поселка Правда, который еще ни разу не привлекался к уголовной ответственности.
Парень во всем признался, велосипед нашли у него дома. Теперь юноша сидит под подпиской о невыезде и ждет решения дела.
ИСТОЧНИК KP.RU