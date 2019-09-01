2019-09-01T09:13:10+03:00
Происшествия

В Калининском районе пенсионер на иномарке погиб при столкновении с грузовиком

Пассажирку из его салона госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 31 августа, в 21:00 на 616 км трассы Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» — ТамбовВолгоградАстрахань 67-летний водитель Nissan X-Trail опрокинулся и влетел в КамАЗ под управлением 60-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель иномарки погиб на месте.

Из салона его автомобиля госпитализировали 66-летнюю пассажирку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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