Через месяц откроют десять улиц Саратова

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-30T17:03:54+03:00

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В Саратове энергетики продолжают ремонтировать улицы города.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», завершены работы на Октябрьской улице, горячая вода идет по новой инфраструктуре.

В рамках программы «RE:конструкция» на данном участке было заменено 680 метров трубопровода диаметром 400 мм.

На сегодняшний день в реконструкции остаются еще десять участков, в стадии завершения — Чапаева, Мичурина, Чернышевского, 53-й Стрелковой дивизии.

Полностью работы завершатся к концу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU