Саратовцев приглашают на велопарад в честь Дня города

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-30T16:11:01+03:00

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В Саратове 14 сентября 2019 в рамках празднования 429-й годовщины Саратова пройдет велопарад «Открытый город».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в прошлом году мероприятие собрало более 1 тыс. человек.

В этом году любой желающий может проехать 16 км, для этого нужно прийти на старт к 09:00.

По окончанию заезда на Театральной площади пройдет культурная программа. Наградят самого юного, яркого и креативного участника, а также владельца самого необычного велосипеда.

ИСТОЧНИК KP.RU