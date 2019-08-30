Саратовцев приглашают на велопарад в честь Дня города
Мероприятие начнется на Театральной площади города
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В Саратове 14 сентября 2019 в рамках празднования 429-й годовщины Саратова пройдет велопарад «Открытый город».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в прошлом году мероприятие собрало более 1 тыс. человек.
В этом году любой желающий может проехать 16 км, для этого нужно прийти на старт к 09:00.
По окончанию заезда на Театральной площади пройдет культурная программа. Наградят самого юного, яркого и креативного участника, а также владельца самого необычного велосипеда.
ИСТОЧНИК KP.RU