В Саратове водитель ответит за попытку подкупить инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-30T13:40:24+03:00

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Во время патрулирования Кировского района дорожная инспекция выявила пьяного водителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, правонарушитель попытался украдкой дать стражу порядка 10 тыс. рублей.

Инспектор ГИБДД не взял деньги и несколько раз предупредил мужчину о возможных последствиях этого поступка, однако тот продолжал настаивать на своем.

В итоге на водителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU