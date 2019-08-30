В Саратове водитель ответит за попытку подкупить инспектора ГИБДД
Он пытался тайком вручить стражу порядка 10 тыс. рублей
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Во время патрулирования Кировского района дорожная инспекция выявила пьяного водителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, правонарушитель попытался украдкой дать стражу порядка 10 тыс. рублей.
Инспектор ГИБДД не взял деньги и несколько раз предупредил мужчину о возможных последствиях этого поступка, однако тот продолжал настаивать на своем.
В итоге на водителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU