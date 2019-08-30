В честь Дня города Энгельса создан почтовый штемпель с быком-солевозом
Гашение состоится 31 августа и 1 сентября
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В честь Дня города Энгельса создан специальный почтовый штемпель.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС региона, поставить на отправление штемпель с надписью «День города. Энгельс» можно будет 31 августа и 1 сентября.
На оттиске изображен бык-солевоз, который находится на гербе города.
Погасить марки на отправлениях можно в центральном отделении почтовой связи Энгельса на Коммунистической, 35.
ИСТОЧНИК KP.RU