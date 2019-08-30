Итоги августа: месяц был прохладным, но чудом температура оказалась близкой к норме

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-30T10:38:58+03:00

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В Гидрометцентре Саратовской области прокомментировали корреспонденту «КП-Саратов» итоги погоды августа 2019 года.

- В прошедшем месяце характер погоды был неустойчивым, наблюдались периоды чередования относительно теплых и прохладных дней. Среднемесячные значения показали, что август был прохладным, большинство дней преобладал пониженный температурный режим. Однако средняя месячная температура чудесным образом оказалась близкой к климатической норме, — сообщила «КП-Саратов» замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Она отметила, что средние значения нивелируют колебания. Несмотря на это, прохладных дней все же было больше, а в самые жаркие — температура поднималась до 32-29 градусов. Именно такое повышение, по словам Цветайло, способствует накоплению энергии, которая реализуется потом в виде ливней, гроз и сильного ветра.

Замруководителя областного Гидрометцентра также напомнила и о днях, в которые шли сильные дожди — 5 и 20 числа.

- За несколько часов выпало количество осадков, существенно превышающее месячную норму, а за одни сутки — двухмесячную норму, это было 5 августа, — рассказала Цветайло.

Вследствие этого почва была размягчена дождем, листва тоже намокла, а потом из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 20 м/с, попадали ветки с деревьев, были повреждены крыши домов, автомобилей и провода.

Несмотря на ливни, среднемесячное количество осадков оказалось близким к норме из-за того, что по территории области осадки распределялись неравномерно.

- Это привело к возобновлению чрезвычайной пожарной опасности, были низовые возгорания в лесах. Также в августе наблюдалась почвенная и атмосферная засуха, суховеи, которые негативно сказались на состоянии сельхозкультур — они были низкорослые, листья были высохшие, зерно — щуплым. Эти факторы могут стать причиной недобора урожая, — отметила Цветайло.

Одновременно с этим в большинстве районов были благоприятные условия для уборки сельхозкультур — яровых, озимых и ряда других.

ИСТОЧНИК KP.RU