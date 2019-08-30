После вмешательства прокуратуры под Саратовом ликвидировали свалку

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-30T08:38:03+03:00

Хлам образовался на дороге в село Хмелевка

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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения исполнения законодательства об обращении с отходами производства и потребления на территории Багаевского муниципального образования.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, у проселочной дороги от села Багаевка до Хмелевки образовалась несанкционированная свалка отходов производства и потребления.

После представления в адрес главы МО хлам убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU