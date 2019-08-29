2019-08-29T16:31:40+03:00
Общество

В Балашовском районе чиновники незаконно отдали гражданину пруд с рыбой

Прокуратура добилась возвращения земельного участка в муниципальную собственность
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области прокуратура выявила нарушение земельного законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 2016 году администрация района отдала местному жителю в аренду на 49 лет земельный участок площадью 10 гектаров.

Однако на участке находился пруд Романов — объект рыбохозяйственного значения, но факт наличия водоема в кадастровом учете отражен не был.

Прокурор города направил в суд иск о признании договора аренды недействительным. Требования были удовлетворены, участок возвращен муниципалитету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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