В Балашовском районе чиновники незаконно отдали гражданину пруд с рыбой
Прокуратура добилась возвращения земельного участка в муниципальную собственность
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В Балашове Саратовской области прокуратура выявила нарушение земельного законодательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 2016 году администрация района отдала местному жителю в аренду на 49 лет земельный участок площадью 10 гектаров.
Однако на участке находился пруд Романов — объект рыбохозяйственного значения, но факт наличия водоема в кадастровом учете отражен не был.
Прокурор города направил в суд иск о признании договора аренды недействительным. Требования были удовлетворены, участок возвращен муниципалитету.
ИСТОЧНИК KP.RU