В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации
Им стал Константин Нестеров
Изменить размер текста:
В администрации Энгельсского района Саратовской области — кадровые перестановки.
- Вчера, 28 августа, на должность замглавы администрации района, руководителя аппарата перевели Константина Нестерова. Он ранее замещал помощника главы администрации Энгельсского района по внешнеэкономическим связям, — рассказали в администрации района.
Еще ранее Нестеров был замминистра по делам территориальных образований Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU