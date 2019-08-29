2019-08-29T13:08:30+03:00
Общество

В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации

Им стал Константин Нестеров
Ольга Симонова
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В администрации Энгельсского района Саратовской области — кадровые перестановки.

- Вчера, 28 августа, на должность замглавы администрации района, руководителя аппарата перевели Константина Нестерова. Он ранее замещал помощника главы администрации Энгельсского района по внешнеэкономическим связям, — рассказали в администрации района.

Еще ранее Нестеров был замминистра по делам территориальных образований Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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