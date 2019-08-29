Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-29T12:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова сегодня, 29 августа, столкнулись «Лада Калина» и Hyundai.

- ДТП случилось у дома №7 по улице Панченко. Предполагается, что водитель иномарки не пропустил отечественное авто, которое двигалось по главной дороге, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате аварии пострадала водительница «Калины» — 34-летняя женщина. Ее госпитализировали.

На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU