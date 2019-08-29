Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки
Водительницу госпитализировали
Авария на улице Панченко
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В Кировском районе Саратова сегодня, 29 августа, столкнулись «Лада Калина» и Hyundai.
- ДТП случилось у дома №7 по улице Панченко. Предполагается, что водитель иномарки не пропустил отечественное авто, которое двигалось по главной дороге, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
В результате аварии пострадала водительница «Калины» — 34-летняя женщина. Ее госпитализировали.
На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU