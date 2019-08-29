Радаев потребовал привлекать дорожников из соседних регионов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-29T12:23:12+03:00

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Качество дорог контролируется дорожным союзом, который проводит испытания материалов для строительства дорог, а также качество выполняемых работ. Министр Николай Чуриков на заседании правительства 29 августа особо отметил, что дорожники сработали с превышением плана — при задании привести в нормативное состояние 220 км дорог, по факту в этом году уже выполнено 280 км и до конца года эта цифра вырастет до 360 км. Вместо поставленных планом 11,8% нормативных дорог, их объем вырос до 15,4%.

Губернатор Радаев в ответ на это заявление потребовал в следующем году ставить в план 500 км дорог. За десятилетия недоремонта накопилась масса разбитых дорог. Надо использовать технологии для малонаселенных пунктов.

- Посмотрите цены у соседей на работы по дорогам. Мы можем потерять качество при наших мощностях. Привлекайте Тамбов, Самару, Волгоград, кто может работать хорошо. У нас в агломерации наши дорожные предприятия не справляются с работами. Был план завершить все работы до сентября, все остальное — форс-мажор. Нужны ресурсы и мощности, привлекайте другие регионы. У нас задача — агломерация! — подчеркнул Радаев.

Кроме того, губернатор заметил, что до 2021 года все федеральные дороги на территории области должны быть приведены в нормальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU