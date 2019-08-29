2019-08-29T12:23:12+03:00
Общество

Радаев потребовал привлекать дорожников из соседних регионов

Местные дорожники не справляются с объемом и качеством ремонта
Марина Новопашина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Качество дорог контролируется дорожным союзом, который проводит испытания материалов для строительства дорог, а также качество выполняемых работ. Министр Николай Чуриков на заседании правительства 29 августа особо отметил, что дорожники сработали с превышением плана — при задании привести в нормативное состояние 220 км дорог, по факту в этом году уже выполнено 280 км и до конца года эта цифра вырастет до 360 км. Вместо поставленных планом 11,8% нормативных дорог, их объем вырос до 15,4%.

Губернатор Радаев в ответ на это заявление потребовал в следующем году ставить в план 500 км дорог. За десятилетия недоремонта накопилась масса разбитых дорог. Надо использовать технологии для малонаселенных пунктов.

- Посмотрите цены у соседей на работы по дорогам. Мы можем потерять качество при наших мощностях. Привлекайте Тамбов, Самару, Волгоград, кто может работать хорошо. У нас в агломерации наши дорожные предприятия не справляются с работами. Был план завершить все работы до сентября, все остальное — форс-мажор. Нужны ресурсы и мощности, привлекайте другие регионы. У нас задача — агломерация! — подчеркнул Радаев.

Кроме того, губернатор заметил, что до 2021 года все федеральные дороги на территории области должны быть приведены в нормальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове запланирован ремонт двух улиц
В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации
За летний период специалисты ООО «КВС» закрыли около 750 колодцев
Растет число аварий с участием детей в Саратове
В Саратовской области с начала года произошло 37 лесных пожаров
Проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» обсудили в Саратове
Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки
Экодесант в сосновом бору: работники и ветераны Саратовского НПЗ, студенты и школьники очистили лес от мусора
В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами
Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья
В столкновении ЗАЗ и ВАЗ в Саратове пострадал ребенок
Губернатор Радаев предупредил подчиненных о внимании со стороны ФСБ
Холодное лето привело к сокращению числа утопленников в Саратовской области
Вольск на неопределенное время остался без воды
В Саратове ревнивец хотел напугать жену и сжег ее вместе с отцом
Чуриков: Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации
В Энгельсе мужчина проспал изнасилование своей жены
В Саратове 2 сентября из-за фестиваля «Поехали!» перекроют центр города
Губернатор и председатель правительства указали министру спорта на недоработки
В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня
Радаев обратился к Путину с тремя просьбами
В Саратове маршрутка №65 сбила пешехода
Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО среди юридических лиц превысила 110%
Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»