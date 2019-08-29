В Саратове мужчина оставил соседа по хостелу без 17 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-29T08:25:12+03:00

Гражданин во всем признался

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 46-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 мая кто-то зашел в его комнату хостела на Октябрьской улице, взял банковскую карту и снял с нее свыше 17 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний безработный мужчина, который признался в содеянном.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU