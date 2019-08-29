В Саратове мужчина оставил соседа по хостелу без 17 тыс. рублей
Гражданин во всем признался
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 46-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 мая кто-то зашел в его комнату хостела на Октябрьской улице, взял банковскую карту и снял с нее свыше 17 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний безработный мужчина, который признался в содеянном.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU