Володин: Поселок Елшанка преобразится

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-28T12:37:12+03:00

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В пристройке к поликлинике в поселке Елшанка, где построен новый дом для переселенцев, не обнаружено серьезных недочетов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 28 августа, объект в рамках визита посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

- Он не подвел, обещал завершить кладку раньше сентября, завершил, — отметил спикер Госдумы высокую скорость работ АО «Саратовоблжилстрой» (генеральный директор Леонид Писной). Предполагается, что поликлиника будет готова к ноябрю.

Также готовится к сдаче дом для переселенцев из бараков. Вячеслав Володин заявил, что следует равняться на такой уровень работы — когда квартиры сдаются практически готовыми, с отделкой, чтобы люди смогли вселяться и сразу жить с комфортом.

При этом было отмечено, что подрядная организация будет в течение двух лет следить за домом, то есть исправлять за свой счет недостатки, если они будут выявлены в процессе эксплуатации.

Вячеслав Володин напомнил, что прилегающая территория также должна быть благоустроена. Он предложил подумать о сквере, детском городке и ледовой арене. А также организовать поблизости сельхозрынок.

- Если мы успеем сделать все за два года, поселок преобразится. Пока что мы в начале пути, — подчеркнул Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU