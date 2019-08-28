2019-08-28T12:37:12+03:00
Общество

Володин: Поселок Елшанка преобразится

Предложено разбить сквер, построить ледовую арену и организовать сельхозрынок
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вячеслав Володин посетил дом в ЕлшанкеВячеслав Володин посетил дом в ЕлшанкеФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

В пристройке к поликлинике в поселке Елшанка, где построен новый дом для переселенцев, не обнаружено серьезных недочетов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 28 августа, объект в рамках визита посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

- Он не подвел, обещал завершить кладку раньше сентября, завершил, — отметил спикер Госдумы высокую скорость работ АО «Саратовоблжилстрой» (генеральный директор Леонид Писной). Предполагается, что поликлиника будет готова к ноябрю.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Также готовится к сдаче дом для переселенцев из бараков. Вячеслав Володин заявил, что следует равняться на такой уровень работы — когда квартиры сдаются практически готовыми, с отделкой, чтобы люди смогли вселяться и сразу жить с комфортом.

При этом было отмечено, что подрядная организация будет в течение двух лет следить за домом, то есть исправлять за свой счет недостатки, если они будут выявлены в процессе эксплуатации.

Вячеслав Володин напомнил, что прилегающая территория также должна быть благоустроена. Он предложил подумать о сквере, детском городке и ледовой арене. А также организовать поблизости сельхозрынок.

- Если мы успеем сделать все за два года, поселок преобразится. Пока что мы в начале пути, — подчеркнул Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
Поиски Александра Боженова в Саратове закончились трагедией
Полиция Саратова изъяла в барах 70 литров незадокументированного алкоголя
Одного из утонувших на Саратовской ГЭС рыбаков нашли в середине Волги
В Саратов прибыли маскоты чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Добровольцам ПФО рассказали о системе обращения с ТКО в Саратовской области
Дом в Елшанке готовится к заселению
ООО «КВС»: оптимизировать расходы можно с помощью приборов учета
ГИБДД будет ловить в Саратове потенциальных террористов в тонированных авто
В Саратове отметили День российского кино
В Саратове мужчина забил собутыльника бутылкой, табуреткой, гитарой и телевизором
Панков: Благодаря Володину в Елшанке начался новый этап жизни поселка
Улицы в Заводском, Ленинском и Кировском районах остались без воды
Организаторы фестиваля «Поехали!» отрицают пропаганду наркотиков в текстах приглашенных артистов
В Заводском районе планируют построить тоннель для перехода ж/д путей
На фестивале «Поехали!» в Саратове выступят HammAli & Navai и Игорь Николаев
В Саратове горел гараж
Мужчины в Саратовской области живут на десять лет меньше, чем женщины
Панков: Жители видят, сколько делает Володин для создания комфортной городской среды, и доверяют ему
Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе
У клиентов «Дом.ru» появятся индивидуальные помощники
В Ершове пенсионер забил соседа, который поглаживал коленку его жене
Вячеслав Володин приехал в Заводской район Саратова
Жемчужная чистота Хибин в конкурентных преимуществах
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в топ-6
Володин планирует посетить сквер Марины Расковой, дом в Елшанке и стадион «Торпедо»
Погрузчик с бетоном провалился под землю в Вольске