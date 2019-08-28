В Заводском районе планируют построить тоннель для перехода ж/д путей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-28T12:24:46+03:00

В день через рельсы переходят более 3 тыс. человек

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Во время осмотра сквера имени Расковой в Заводском районе Саратова председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обсудил с руководителем ПривЖД Сергеем Альмеевым возможность обустройства безопасного перехода железной дороги.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Сергей Альмеев представил схему движения, где отмечен наибольший поток пешеходов. По его словам, было решено определить самое «популярное» место с максимальным трафиком, и именно там построить переход.

- В течение дня более 3 тыс. человек ходят через пути, это учтенных. А неучтенных сколько? Мы сделаем путепровод для людей, а не для железнодорожников, — отметил начальник ПривЖД.

По словам Вячеслава Володина, в ближайшее время состоятся слушания, где планируется обсудить место и тип будущего перехода.

При этом Сергей Альмеев рассказал, что есть два варианта: мост и туннель. При этом туннель выйдет дороже, но он склоняется именно к нему. Обсуждается вопрос переноса коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU