В Заводском районе планируют построить тоннель для перехода ж/д путей
Во время осмотра сквера имени Расковой в Заводском районе Саратова председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обсудил с руководителем ПривЖД Сергеем Альмеевым возможность обустройства безопасного перехода железной дороги.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Сергей Альмеев представил схему движения, где отмечен наибольший поток пешеходов. По его словам, было решено определить самое «популярное» место с максимальным трафиком, и именно там построить переход.
.Фото: Дарья Вострикова
- В течение дня более 3 тыс. человек ходят через пути, это учтенных. А неучтенных сколько? Мы сделаем путепровод для людей, а не для железнодорожников, — отметил начальник ПривЖД.
По словам Вячеслава Володина, в ближайшее время состоятся слушания, где планируется обсудить место и тип будущего перехода.
При этом Сергей Альмеев рассказал, что есть два варианта: мост и туннель. При этом туннель выйдет дороже, но он склоняется именно к нему. Обсуждается вопрос переноса коммуникаций.
ИСТОЧНИК KP.RU