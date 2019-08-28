Вячеслав Володин приехал в Заводской район Саратова

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-28T09:35:34+03:00

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Сегодня, 28 августа, председатель Госдумы снова работает в Саратовской области. В планах у него три объекта в Заводском районе Вячеслав Володин посетит три объекта в Заводском и один – в Ленинском.

Он уже прибыл в парк имени Марины Расковой. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, в основанном в 1977 году парке сейчас уже нет благоустроенных зон для отдыха. Средства на проект реконструкции были найдены еще 18 июля, эту тему Володин обсудит с местными жителями.

На встрече также присутствует мэр Саратова Михаил Исаев и начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

ИСТОЧНИК KP.RU