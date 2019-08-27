В Саратовскую область не пустили украинский сыр из Казахстана
Продукт уничтожили
Изменить размер текста:
В Озинках, на 312-м км трассы А-298, 25 августа остановлен автомобиль, который вез из Республики Казахстан в Саратовскую область 112 кг сыра.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по региону, судя по нанесенной маркировке продукт везли из Украины.
Согласно постановлению правительства РФ, эта продукция запрещена к ввозу в страну, поэтому груз изъяли и уничтожили, а на его владельца завели административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU