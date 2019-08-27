В Саратовскую область не пустили украинский сыр из Казахстана

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-27T16:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Озинках, на 312-м км трассы А-298, 25 августа остановлен автомобиль, который вез из Республики Казахстан в Саратовскую область 112 кг сыра.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по региону, судя по нанесенной маркировке продукт везли из Украины.

Согласно постановлению правительства РФ, эта продукция запрещена к ввозу в страну, поэтому груз изъяли и уничтожили, а на его владельца завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU