2019-08-27T16:13:22+03:00
Общество

В Саратовскую область не пустили украинский сыр из Казахстана

Продукт уничтожили
Дарья Вострикова
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В Озинках, на 312-м км трассы А-298, 25 августа остановлен автомобиль, который вез из Республики Казахстан в Саратовскую область 112 кг сыра.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по региону, судя по нанесенной маркировке продукт везли из Украины.

Согласно постановлению правительства РФ, эта продукция запрещена к ввозу в страну, поэтому груз изъяли и уничтожили, а на его владельца завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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