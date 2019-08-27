В Энгельсе раненная в сердце женщина рассказала соседям об убийце

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-27T14:38:37+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 36-летний мужчина. Его жертва — 47-летняя женщина.

По предварительной версии, вечером 24 августа на кухне общежития соседи распивали алкоголь. Гражданка начала оскорблять мужчину грубой бранью, причем явных причин для этого не было. После того, как она ушла, обиженный мужчина бросился за ней. В коридоре он ударил ее ножом в сердце и ушел.

На крики раненой женщины сбежались соседи, которым пострадавшая рассказала о случившемся, а потом умерла на месте.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU