На выходные в Саратовской области пустят дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-27T10:59:04+03:00

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В Саратовской области в связи с началом нового учебного года пустят несколько пригородных поездов, которые будут следовать по направлениям: Саратов — Красный Кут — Александров Гай и Саратов — Ершов — Озинки.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, назначено воесь дополнительных рейсов.

Так, 31 августа из Саратова в 16:40 отправится поезд №6518 с прибытием в Красный Кут в 18:58.

С этой же станции в 19:08 уедет рейс №6520 и доедет до Алгая к 21:53. Электричка №6024 Ершов— Озинки стартует в 21:10 с достижением конечной в 23:11.

Также из Саратова можно уехать в 17:44, чтобы прибыть в Ершов в 20:44.

В День знаний поезд №6519 отправиться из Алгая в 03:12 и приедет в Красный Кут в 05:58. Также будут курсировать рейсы №6517 Красный Кут — Саратов (06:08 — 08:20), №6023 Озинки — Ершов (02:51 — 04:51), а также №6021 Ершов — Саратов-1 (05:12 — 08:02).

ИСТОЧНИК KP.RU