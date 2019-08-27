Не стало бывшего главного онколога саратовского минздрава Владимира Семенчени

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-27T10:44:54+03:00

На протяжении 20 лет он возглавлял Областной онкодиспансер

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Вчера, 26 августа, ушел из жизни заслуженный врач РФ, главный онколог саратовского минздрава Владимир Семенченя.

Министерство здравоохранения Саратовской области выражает искренние соболезнования его близким и родным.

На протяжении 20 лет он возглавлял Областной онкодиспансер, воспитал несколько поколений специалистов, неравнодушно относился к проблемам пациентов.

Владимир Семенченя родился 19 октября 1951 года, в 1974 окончил Саратовский государственный медицинский институт.

В 1984-1997 годах был ассистентом кафедры онкологии СГМУ,а с 1997 до 2017 года возглавлял областной онкодиспансер №1.

Владимир Александрович являлся председателем научного общества онкологов области, а также автором 105 научных публикаций и монографий, 7 рационализаторских предложений.

Его труд оценен Почетной грамотой Президента РФ.

Гражданская панихида состоится 28 августа в 11:00 в 6-м учебном корпусе СГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU