Не стало бывшего главного онколога саратовского минздрава Владимира Семенчени
Вчера, 26 августа, ушел из жизни заслуженный врач РФ, главный онколог саратовского минздрава Владимир Семенченя.
Министерство здравоохранения Саратовской области выражает искренние соболезнования его близким и родным.
На протяжении 20 лет он возглавлял Областной онкодиспансер, воспитал несколько поколений специалистов, неравнодушно относился к проблемам пациентов.
Владимир Семенченя родился 19 октября 1951 года, в 1974 окончил Саратовский государственный медицинский институт.
В 1984-1997 годах был ассистентом кафедры онкологии СГМУ,а с 1997 до 2017 года возглавлял областной онкодиспансер №1.
Владимир Александрович являлся председателем научного общества онкологов области, а также автором 105 научных публикаций и монографий, 7 рационализаторских предложений.
Его труд оценен Почетной грамотой Президента РФ.
Гражданская панихида состоится 28 августа в 11:00 в 6-м учебном корпусе СГМУ.
ИСТОЧНИК KP.RU