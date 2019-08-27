В Саратовской области до конца года уволят 5 тыс.человек

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-27T09:27:08+03:00

Заявку на такое количество увольнений подали саратовские предприятия

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С начала года в Саратовской области уволили 2,5 тыс.человек— на 11% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Однако это число составляет всего одну треть от предполагаемого сокращения рабочих мест.

Из 2,5 тыс. потерявших работу 25% составляют пенсионеры, какие-то варианты трудоустройства имеют всего 32%.

Согласно заявкам, которые подали местные организации и предприятия, до конца года года ожидается сокращение еще на 5 тыс.человек.

Об этом "КП-Саратов" сообщили в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции Саратовской области.

Свое место могут потерять 177 работников «Саратовских авиалиний», 60 человек с ПАО «Тантал», восемь с ООО «СЭПО-ЗЭМ» и другие.

Кроме того, завод «Тролза» продолжит простаивать до конца лета.

Свободными остаются 28,8 тыс. мест на рынке вакансий.

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ИСТОЧНИК KP.RU