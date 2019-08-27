В Саратове наркоман украл и выпил коньяк за 7 тыс. рублей
Мужчина похитил Courvoisier XO Imperial с прилавка магазина
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В Заводском районе Саратова, из магазина на Верхней, 17, грабитель вынес дорогой коньяк.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 22 августа в 16:30.
Заявитель рассказал, что неизвестный похитил с прилавка коньяк Courvoisier XO Imperial за 7 090 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 26 августа полиция задержала по подозрению 36-летнего гражданина, ранее неоднократно судимого за грабежи, наркоторговлю, кражи. Мужчину также направляли на принудительное лечение от наркомании.
Обыск ничего не дал — грабитель успел выпить похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU