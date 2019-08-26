В больнице Саратова один пациент избил до смерти другого

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-26T15:49:38+03:00

Злоумышленнику назначили семь лет колонии

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова осудили 35-летнего жителя Балашова. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- С 01:00 до 02:00 19 августа 2018 года пациент больницы поссорился с другим больным — 37-летним жителем Петровска. В ходе конфликта балашовец избил потерпевшего. От травм тот впоследствии умер, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU