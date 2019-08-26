Внук Сергея Прокофьева выступит в консерватории Саратова

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-26T13:42:51+03:00

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Завтра, 27 августа, в 12:00 в малом зале саратовской консерватории пройдет встреча с внуком великого композитора Сергея Сергеевича Прокофьева — Габриэлем Прокофьевым.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гость является британским композитором, основателем лейбла Nonclassical и одноименной клубной ночи, занимается диджеингом и продюсированием.

Его «Концерт для вертушек с оркестром» встал в один ряд с сочинениями Баха, Шостаковича и Верди. Также композитор сочиняет балеты.

На творческую встречу приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU